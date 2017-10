Amtsgericht | Stuttgart Großkreutz erscheint wieder nicht

Es war ein Abgang unter Lärm: Der VfB Stuttgart trennte sich nach nächtlichen Eskapaden im Stuttgarter Vergnügungsviertel von Kevin Großkreutz. Einvernehmlich - nachdem er mitten in der Nacht in eine Schlägerei geraten war. Jetzt wird dieser Angriff auf Großkreutz vor dem Stuttgarter Amtsgericht verhandelt. Und auch am zweiten Verhandlungstag lautete die Frage: Taucht der als Zeuge geladene Kevin Großkreutz überhaupt in Stuttgart auf?