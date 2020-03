Während Messen abgesagt werden und in Ländern, wie Italien oder der Schweiz, Fußballspiele wegen des Coronavirus abgesagt werden, läuft in Deutschland der Sportbetrieb normal weiter. Aber wie lange noch?

Das Regierungspräsidium Baden-Württemberg verweist lediglich auf die Handlungsempfehlungen für Großveranstaltungen vom Robert-Koch-Institut und stellt es den Veranstaltern frei, ob diese ihre Spiele und Wettkämpfe absagen.

Dauer 2:26 min Corona Corona

Das Robert-Koch-Institut, kurz RKI, sagt, dass Massenveranstaltungen dazu beitragen könnten, das Virus schneller zu verbreiten. Die Risiken seien aber nicht bei allen Veranstaltungen gleich groß, so das RKI weiter. Doch bei Indoor-Veranstaltungen, in begrenzten Räumlichkeiten oder bei einer schlechten Belüftung der Räume sei das Risiko einer Übertragung des Coronavirus erhöht.

Handlungsempfehlungen Großveranstaltungen Um das Risiko einer Übertragung und von Folgeausbrüchen des Coronavirus zu verringern rät das Robert-Koch-Institut: angemessene Belüftung des Veranstaltungsorts

aktive Information der Teilnehmenden über allgemeine Maßnahmen des Infektionsschutzes wie Händehygiene, Abstand halten oder Husten- und Schnupfenhygiene

Teilnehmerzahl begrenzen oder reduzieren

Ausschluss von Personen mit akuten respiratorischen Symptomen

Eingangsscreening

auf enge Interaktion der Teilnehmenden verzichten

Veranstaltung verschieben oder je nach weiterer Entwicklung absagen

Gesundheitsministerium: "Corona-Risiko in Baden-Württemberg gering"

Im Interview mit SWR Sport erklärte Dr. Isolde Piechotowski, Referentin für Infektionsschutz im baden-württembergischen Gesundheitsministerium, dass das Amt das Risiko der Übertragung des Coronavirus bei Veranstaltungen im Freien, wie Fußbalspielen, als gering einschätze:

Dauer 0:53 min Isolde Piechotowski: "Risiko eher gering" Isolde Piechotowski: "Risiko eher gering"

In Hallen ist das Risiko etwas höher, so Dr. Piechotowski. Deshalb müsse man dort noch andere Faktoren in die Risikobewertung mit einfließen lassen. Doch, wenn man davon ausgehe, dass Reiserückkehrer aus Risikogebieten aus Rücksicht nicht an solchen Veranstaltungen teilnehmen würden, falle auch für solche Sportveranstaltungen die Risikobewertung günstig aus, sagte Dr. Piechotowski SWR Sport. Der Unterschied von Sportveranstaltungen zu Messen, die bereits abgesagt wurden, sieht Piechotowski darin, dass es viele Dauerkartenbesitzer gebe. Dadurch sei es einfacher nachzuvollziehen, wer an der Veranstaltung teilgenommen habe:

Dauer 0:38 min Isolde Piechotowski: "Es kommen bei Messen viele Menschen zusammen, die ich hinterher nicht mehr nachverfolgen kann" Isolde Piechotowski: "Es kommen bei Messen viele Menschen zusammen, die ich hinterher nicht mehr nachverfolgen kann"

Grundsätzlich, sagt die Referentin für Infektionsschutz, dass Fans und Zuschauer getrost zu den Sportveranstaltungen gehen könnten, so lange Veranstalter und Gesundheitsämter gemeinsam zum Entschluss kämen, diese nicht abzusagen.

Wie gehen Vereine in Baden-Württemberg damit um?

Nach aktuellem Stand finden alle Spiele der Fußball-Bundesliga an diesem Wochenende statt. Auch die Partie Ulm gegen Ludwigsburg, in der Basketball Bundesliga ist nicht abgesagt. Und in der SAP-Arena in Mannheim werden am Sonntag die Adler Mannheim gegen Schwenningen antreten.

Freiburg-Coach Streich fordert angemessenen Umgang mit Coronavirus-Thematik

Der SC Freiburg stehe mit den regional zuständigen Behörden sowie der Deutschen Fußball Liga aufgrund der Situation durch das Coronavirus im Austausch, teilte der Verein mit. Momentan gingen beide davon aus, dass das Spiel am Samstag gegen Union Berlin wie gewohnt stattfindet. Christian Streich, Trainer vom SC Freiburg, sieht die Situation recht gelassen. Er vertraue den Ärzten und deren Empfehlungen und denke, dass einfache Dinge, wie richtiges Händewaschen und nicht mehr jedem die Hand zu geben, schon helfen würden:

Dauer 1:24 min Streich: "Es geht um einen angemessenen Umgang damit." Streich: "Es geht um einen angemessenen Umgang damit."

Präventionsmaßnahmen für Stadionbesucher beim VfB Stuttgart

Auch in der 2. Bundesliga wird weiter Fußball gespielt. Der VfB Stuttgart hat allerdings seine Stadionbesucher über Maßnahmen zur Infektionsprävention informiert. So sollen Zuschauer, die sich krank fühlen, Kontakt mit Infizierten hatten oder sich kürzlich in einem vom RKI als Coronavirus-Krisengebiet aufgehalten haben nochmal überlegen, ob sie tatsächlich zum Spiel am Montag gegen Arminia Bielefeld kommen. Außerdem sollen sich Fans bei der Personenkontrolle mit dem Rücken zu den Security-Mitarbeitern stellen. Darüber hinaus sollen der Mitteilung zufolge, die VfB-Spieler nach dem Spiel keine Selfies mit Fans machen, mit ihnen abklatschen oder Autogramme geben.

Falls die Spiele doch abgesagt werden, so der SC Freiburg und der VfB Stuttgart, werde das entsprechend kommuniziert. Die Empfehlung: Fans sollen sich vor dem Spiel über den aktuellen Stand informieren.

Eishockey: Mehr Hygiene bei Adler Mannheim wegen Coronavirus

Dem RKI zufolge sind Sportveranstaltungen in Hallen problematischer was die Ausbreitung des Coronavirus angeht. Trotzdem finden auch diese Großereignisse statt. In der SAP Arena, informieren die Adler Mannheim, werden Oberflächen in stark frequentierten Bereichen wegen des Coronavirus vermehrt gereinigt. Die Arena werde sukzessive mit Desinfektionsmittelspendern ausgestattet und die Sanitäter seien auf mögliche Verdachtsfälle vorbereitet. Außerdem gibt der Verein Hinweise, wie Zuschauer sich selbst vor Infektionskrankheiten schützen können und weist auf gründliches Händewaschen hin.

Basketball: Schwaben-Derby Ulm gegen Ludwigsburg findet statt

Ratiopharm Ulm wirbt auf der eigenen Homepage weiter für das Schwaben-Derby und dafür sich noch Tickets für das fast ausverkaufte Spiel zu sichern. Auf Nachfrage von SWR Sport sagte die Stadt Ulm, dass das Spiel, nach aktuellem Stand, nicht abgesagt würde. Bei einer Pressekonferenz der Stadt UIm und des Gesundheitsamts am Freitag hat Prof. Dr. Thomas Stamminger, Leiter der Virologie an der Universität Ulm, empfohlen, Hallenspiele, wie das der Ulmer, abzusagen.

Zu einer Absage kam es auch beim Württembergischen Fußballverband WFV noch nicht. Doch der Verband hat alle Vereine aufgefordert zu prüfen, ob eigene Spieler seit dem 21. Februar aus einem Risikogebiet zurückgekehrt seien. Diese Spieler sollen Vereine nicht einsetzen, so der WFV. Im Fall einer diagnostizierten Corona-Infektion würden Spiele verlegt.

Konsequenzen im Jugendbereich

Da Nachwuchsspieler des VfR Aaalen in den letzten Tagen in Südtirol waren und anschließend am Mannschaftstraining teilgenommen haben, hat der VfR Aalen den Trainings- und Spielbetrieb der betroffenen Altersbereiche abgesagt. Das teilte der Verein mit. Der Hockeyverband Baden-Württemberg HBW hat im Zusammenhang mit dem Coronavirus alle noch ausstehenden Jugendspiele in der Hallenrunde abgesagt und die Saison vorzeitig beendet. Damit wolle der Verband helfen die Verbreitung des Coronavirus zu entschleunigen, sagte HBW-Jugendleiter Daniel Weißer.