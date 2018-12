Weniger Rauchen und Trinken oder mehr Zeit mit der Familie verbringen - das nehmen sich viele Deutsche für’s neue Jahr vor - Sportlerinnen und Sportler nicht ausgeschlossen.

Für das neue Jahr verfolgen viele neben der beruflichen Karriere auch private Ziele. Wir haben mit einigen Sportlern über ihre Neujahrsvorsätze 2019 gesprochen.

Der Nordische Kombinierer Fabian Rießle, Ringer Frank Stäbler, Triathlet Patrick Lange, Tennisspielerin Angelique Kerber und Radsportlerin Kristina Vogel - sie alle schauen auf ein bewegtes Jahr zurück. Neben ihrer Freude auf die Weihnachtsfeiertage und die Winterpause stehen die Athleten aber bereits in neuen Startlöchern. Das Ziel: 2019 nicht nur sportliche Ziele erreichen.

Für Angelique Kerber steht beispielsweise des Tennis weiter im Mittelpunkt. Trotzdem will sie ihr Leben aber nicht ganz darauf beschränken: "Für mich ist es wichtig, 2019 wirklich Spaß zu haben und jeden Moment zu genießen, auf und neben dem Tennisplatz.“ Auch Fabian Rießle hat sich neben dem Training auf der Schanze und in der Loipe noch etwas vorgenommen: "Wir sind vor kurzem umgezogen und in unserer Wohnung sieht es wirklich noch ziemlich katastrophal aus. Da gibt es noch ein paar Kisten, die ausgepackt werden müssen."

Triathlet Patrick Lange hatte in diesem Jahr bereits zwei Höhepunkte erlebt: Er konnte nicht nur seinen Ironman-WM-Titel von 2017 verteidigen, sondern brach am 13. Oktober mit einer Zeit von 07:52:39 Stunden auch erstmals die Acht-Stunden-Marke auf Hawaii. Doch das nicht genug: Im Zieleinlauf krönte er sein Triathlon-Märchen dann noch mit einem Heiratsantrag an Freundin Anna. Für Patrick Lange ein unvergesslicher Tag, an dem er nicht nur den Ironman gewann, sondern auch seine zukünftige Frau: "Nächsten Sommer steht die Hochzeit an. Ein Datum gibt es zwar noch nicht, aber das ist unser Highlight für nächstes Jahr."

Auch für Kristina Vogel ist 2018 das Jahr, das ihr Leben völlig veränderte - allerdings erlebte sie ein schweres Schicksal: Die Olympia-Siegerin von 2016 und mehrmalige Sprint-Weltmeisterin stürzt im Juni beim Training im Cottbuser Radstation, nachdem sie mit einem niederländischen Radfahrer zusammenstieß. Dabei verletzte sie sich so schwer, dass sie seitdem querschnittsgelähmt ist und im Rollstuhl sitzen muss. Aber sie ist eine echte Kämpferin und gibt nicht auf: "Nach 18 Jahren Leistungssport habe ich das erste Mal die Chance durchzuatmen und mir keinen Druck mehr zu machen. Ich probiere nach und nach körperliche Ruhe zu bekommen, meinen Körper und mich im Rollstuhl kennenzulernen."

Dass Ringer Frank Stäbler ein echter Kämpfer ist, hat auch er in diesem Jahr bewiesen. Er wurde gleich zweimal Weltmeister - und das in unterschiedlichen Gewichtsklassen. Der Musberger will auch im kommenden Jahr seine Erfolgsserie fortsetzen. Seine Ansage: "Nicht nachzulassen, denn wer aufgehört hat, große Ziele und Träume zu haben, hat aufgehört, gut zu sein. Und ich möchte besser werden und auch 2019 die Welt neu erobern, unter anderem die olympische Qualifikation schaffen. Nebenbei gibt es auch viele private Projekte: Ich möchte die meiste Zeit mit meiner Tochter verbringen und sie aufwachsen sehen."

In Deutschland stehen 2019 unter anderem die Turn-WM in Stuttgart, die Deutschen Meisterschaften im Leichtathletik in Berlin, die Beachvolleyball-WM in Hamburg und die Handball-WM in Kooperation mit Dänemark an. Los geht es mit einem Klassiker zum Jahresauftakt, dem Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen, dem zweiten Springen der Vierschanzentournee.