per Mail teilen

Niklas Süle und Sasa Kalaijdzic, Carina Vogt oder Sebastian Heymann - viele Sportler auch aus dem Südwesten erlitten in den letzten Monaten Kreuzbandrisse. SWR Sport hat nachgefragt, warum es immer wieder zu diesen schlimmsten Verletzungen kommt.

Es passierte am 19. Oktober im Spiel beim FC Augsburg. Schon nach wenigen Minuten verdrehte sich Bayern Münchens Nationalspieler Niklas Süle bei einem Zeikampf das Knie. Die Reaktion des früheren Hoffenheimers ließ Schlimmes erahnen. Süle schlug sofort die Hände vors Gesicht, musste ausgewechselt werden. Einen Tag später wurde die bitterböse Diagnose übermittelt: Kreuzbandriss im Knie. Operation. Zum zweiten Mal bereits in seiner noch jungen Karriere. Die Saison ist für den 24-Jährigen vorzeitig beendet, die EM-Teilnahme unwahrscheinlich. Ein Albtraum für den Fußball-Profi.

Viele Top-Sportler aus dem Südwesten erlitten Kreuzbandrisse

Niklas Süle ist nicht der einzige prominente Name, den es in den vergangenen Monaten mit einem Kreuzbandriss erwischt hat. Die Fußball-Kollegen Marcin Kaminski und Sasa Kalaijdzic vom VfB Stuttgart, die Skisprung-Weltmeisterin Carina Vogt aus Degenfeld oder der Göppinger Handball-Nationalspieler Sebastian Heymann - viele Top-Sportler aus dem Südwesten erlitten in den letzten Monaten Kreuzbandrisse im Knie. SWR Sport hat nachgefragt, warum es immer wieder zu diesen schlimmsten Verletzungen kommt.

"Kreuzbandrupturen haben in den letzten Jahren sicherlich zugenommen. Das gilt auch für den Jugendbereich", so Prof. Dr. Hauke Mommsen, der Teamarzt der deutschen U21-Nationalmannschaft im Fußball, im Gespräch mit SWR Sport. Den Grund dieser Entwicklung sieht Mommsen in der zunehmenden Belastung im Profibereich. Immer intensiveres Training, schon im Jugendbereich, immer mehr Spiele.

Kreuzbandriss - der eher unspektakuläre Hergang

"Eigentlich ist das ganze gar nicht so spektakulär, und dann versagt plötzlich das Kniegelenk und geht in die X-Bein Richtung", beschreibt Prof. Dr. Hauke Mommsen den typischen Hergang. Ganz selten entstehen Kreuzband-Traumen durch direkten Gegnerkontakt. Unspektakuläre Situationen wie einbeiniges Landen nach einem Sprung, plötzliches Abstoppen aus der Geschwindigkeit oder abrupte Drehbewegungen sind meistens die Ursache für einen Kreuzbandriss.

Die Risikosportarten und warum Frauen besonders betroffen sind

Vor allem Sportarten, die durch "Sprung, Stop & Go-Situationen" geprägt sind, bergen die Gefahr einer Kreuzband-Blessur. Spielsportarten, wie Basketball, Fußball oder Handball stehen nach Ansicht des Mediziners Momssen ganz oben im Risiko-Ranking.

Bei Frauen erweist sich das Kreuzband nach wissenschaftlichen Studien als deutlich schwächer. Laut Prof. Dr. Mommsen liegt das an einer Vielzahl von unterschiedlichen Risikofaktoren:

Dauer 0:23 min Warum Frauen häufiger Kreuzbandrisse haben Warum Frauen häufiger Kreuzbandrisse haben

Kreuzbandriss - eine schwere Verletzung mit langwierigen Folgen

Eine Kreuzband-Ruptur hat schon zahlreiche sportliche Karrieren aufgehalten, im schlimmsten Fall sogar beendet. "Ein Kreuzband wird nie wieder wie neu. Die Operation ist immer ein Kompromiss, da das verletzte Band durch eine Sehne ersetzt wird. Je nach Reha-Verlauf kann dort immer eine Schwachstelle bleiben," so der Mediziner Prof. Dr. Mommsen:

Dauer 1:00 min Der Kreuzbandriss eine der schwersten Verletzungen im Leistungssprot Team Arzt Prof. Dr. Mommsen spricht über den hohen Stellenwert des Kreuzbandrisses

80.000 Kreuzband-Operationen pro Jahr in Deutschland

In Deutschland werden jährlich etwa 80.000 Kreuzbänder operativ behandelt. Doch trotz optimaler medizinischer Versorgung fallen die Ergebnisse nach der Rehabilitation ganz unterschiedlich aus. Bis zur vollständigen Ausheilung verstreichen im Schnitt immerhin 18 Monate.

Kreuzbandpatient ein Leben lang

Doch Prof. Dr. Hauke Mommsen ist sich gegenüber SWR Sport sicher: "Eine Kreuzband-Reha dauert ein Sportlerleben lang". Nach Meinung des Experten muss ein verletztes Knie ein ganzes Sporterleben lang rehabilitiert, diagnostiziert und immer wieder untersucht werden. Denn die Rückfallrate ist hoch. Darüber hinaus erhöht ein vergangener Kreuzbandriss am einen Bein das Risiko, sich am anderen Bein eine Kreuzbandverletzung zuzuziehen.

Schwerpunkt in der Prävention

Dass ein medizinischer Durchbruch in den nächsten Jahren eine schnellere Genesung von Kreuzbandrupturen ermöglicht, ist für Prof. Dr. Hauke Mommsen nicht absehbar. "Die Kreuzbandwissenschaft ist im ständigen Fluss. Es ist natürlich ein Ziel. Doch der Schwerpunkt wird momentan eher in der Prävention gesucht." Denn die Wissenschaft ist sich einig: Durch rechtzeitiges Vorbeugen, kann das Risiko einer Kreuzbandverletzung deutlich reduziert werden.

Für einen Profifußballer wie Niklas Süle, den früheren Hoffenheimer, leider nur ein schwacher Trost. Er steht vor harten Reha-Monaten.

Dauer 0:19 min Schwerpunkt Prävention Schwerpunkt Prävention