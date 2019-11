In den 50er und 60er Jahren war Rudolf Kreitlein einer der weltbesten Schiedsrichter. Berühmt wurde er mit der Erfindung der Gelben und Roten Karte. An diesem Donnerstag wäre der Stuttgarter 100 Jahre alt geworden.

Die kleine Arena der Stuttgarter Kickers im Stadtteil Degerloch. Bis ins hohe Alter von mehr als 90 Jahren war die dortige Haupttribüne das "zweite Wohnzimmer" von Rudolf Kreitlein, der Fußball begleitete ihn sein ganzes Leben. Erst als Spieler, dann als Schiedsrichter und später als Fan auf den Rängen. Geboren im fränkischen Fürth, kickte der gelernte Schneider bis 1951 als Vertragsspieler beim damaligen Stuttgarter Sportclub. Nach einer Meniskusverletzung widmete sich der in Degerloch wohnende Wahl-Schwabe ganz der Schiedsrichterei und pfiff sich damit bis in die internationale Riege. In den 50er und 60er Jahren galt Rudolf Kreitlein als einer der weltweit renommiertesten Unparteiischen, leitete 18 Länderspiele und wurde von der FIFA als Schiedsrichter auch für die WM 1966 berufen.

Die Idee kam nach Tumulten beim WM-Spiel England gegen Argentinien

Dort, in England, nahm die kuriose Geschichte mit den Fußball-Karten auch ihren Anfang. Im Viertelfinale Argentinien gegen Gastgeber England, das Rudolf Kreitlein leitete. Im Verlauf der hektischen und rüden Partie mit mehreren frühen Verwarnungen stellte Kreitlein bereits nach 35 Minuten den ihn anbrüllenden argentinischen Kapitän Antonio Rattin vom Platz. Weil der sich aber standhaft weigerte, um Gerechtigkeit bat und sogar einen Dolmetscher auf dem Rasen verlangte, kam es zu tumultartigen Szenen. "Ich hätte ihn schon früher runterstellen können, aber ich wollte das Spiel ordentlich zu Ende bringen", erinnerte sich Kreitlein noch Jahre danach gegenüber dem damaligen Süddeutschen Rundfunk exakt an die damaligen Szenen, "nach abfälligen Handbewegungen aber war Schluss, dann war meine Geduld zu Ende und ich sagte zu ihm 'Go'".

Erst unter Begleitung englischer Polizisten ging der wütende Rattin vom Rasen. Argentinien verlor die Partie mit 0:1 und schied aus der WM aus. Sünder Antonio Rattin beklagte sich danach, er habe nicht verstanden, was dieser deutsche Schiedsrichter von ihm wollte. Kreitlein wiederum, von der deutschen Presse daraufhin auch "das tapfere Schneiderlein genannt", musste nach Spielende unter dem Schutz mehrerer Bobbys in die Kabine geleitet werden, wo er sogar noch getreten wurde. Ein Skandal.

Kreitleins Vorschlag musste drei Jahre lang von der FIFA geprüft werden

Am Tag danach beratschlagten sich Rudolf Kreitlein und der englische Schiedsrichter-Betreuer Ken Aston und dachten über eine Lösung des Problems und der Verständigungsschwierigkeiten zwischen Spieler und Schiedsrichter nach. "Die Missverständnisse auf dem Platz und auf den Tribünen mussten ein Ende haben", so Kreitlein in einem Interview. Animiert von den Verkehrsstaus in London mit den vielen gelben und roten Ampeln, kam Kreitlein und Aston der Geistesblitz: Gelbe und Rote Karten für den Fußball, Gelb für Verwarnung und Rot für Platzverweis! Umgehend reichte Kreitlein die Idee bei der FIFA ein. Doch es dauerte sage und schreibe drei Jahre, bis das Regelboard des Weltverbandes den Vorschlag mit dem Kartenspiel eingehend geprüft und schließlich angenommen hatte. "Hätte ich 1966 schon die Karten gehabt, hätten mich die argentinischen Spieler sofort verstanden", so Kreitlein im SDR-Gespräch. Das spätere Skandalspiel wäre möglicherweise anders verlaufen.

Der Mannheimer Kurt Tschenscher zeigte die erste Gelbe Karte

1970, bei der WM in Mexiko, war es wieder ein Schiedsrichter aus Baden-Württemberg, der für die Weltpremiere sorgte. Der Mannheimer Kurt Tschenscher zeigte beim Eröffnungsspiel der WM einem Russen zum ersten Mal überhaupt die Gelbe Karte. Dem schwäbischen Kollegen Rudolf Kreitlein sei Dank.

Am 31. Juli 2012 ist der gelernte Schneider, der bei jedem Spiel Nadel und Faden bei sich hatte, im Alter von 92 Jahren in Stuttgart verstorben. An diesem Donnerstag wäre Rudolf Kreitlein 100 Jahre alt geworden.