Der Brasilianer Joelinton war als neuer Torjäger die Entdeckung der Vorrunde bei der TSG Hoffenheim. Jetzt steht schon der nächste junge brasilianische Stürmer vor der Tür.

Kennen Sie Joao Klauss de Mello? Nein? Nicht schlimm. Selbst der eine oder andere Fußball-Experte ist überfordert mit diesem schönen Namen. Wir klären auf: Joao Klauss de Mello ist ein brasilianischer Fußballer, 21 Jahre jung und einer der nächsten Hoffnungsträger der TSG Hoffenheim.

In Finnland durchgestartet

Hoffenheim? Klauss de Mello war im Januar 2017 als brasilianisches Talent von Porto Alegre in die zweite Mannschaft der TSG gewechselt, wo er in 24 Regionalligaspielen fünf Tore erzielte. Im März 2018 wurde er an JHK Helsinki verliehen. Und dort startete der blonde Brasilianer in der finnischen Liga gleich richtig durch. In 31 Erstliga-Partien schoss der junge Stürmer 21 Tore, wurde Torschützenkönig und finnischer Meister. Außerdem wurde er als bester Spieler der Saison ausgezeichnet. Mehr geht nicht.

"Leihe nach Finnland ist voll aufgegangen"

"Die Leihe nach Finnland ist voll aufgegangen", freut sich Alexander Rosen, Direktor Profifußball der TSG, gegenüber SWR Sport, "deshalb war es für mich wenig überraschend, dass der Spieler zuletzt ein außerordentliches Interesse auf dem Markt geweckt hat", so Rosen.

"Bewusst für Österreich entschieden"

Helsinki - ein wichtiger Schritt in der interessanten Entwicklung des wuchtigen Angreifers (190 cm), der jetzt den nächsten Sprung in der Entwicklungsleiter schaffen will. Mit der nächsten Leihe, diesmal in die höhergeschätzte österreichische Liga. Weil in Finnland lange Winterpause ist und der Schritt in die Bundesliga aufgrund der Hoffenheimer Konkurrenz-Situation noch zu früh kommt, wird Klauss de Mello ab sofort bis 2020 für den Linzer ASK spielen. "Wir haben uns bewusst für Österreich entschieden und werden seine Entwicklung intensiv verfolgen", bekräftigt Rosen. Deshalb wurde der Vertrag mit 1899 auch vorzeitig bis 2022 verlängert.

Ein Hoffenheimer Brasilianer in Österreich - das erinnert an den Werdegang von Joelinton. Der aktuelle Bundesliga-Torjäger der TSG war vor dieser Saison auch zwei Jahre lang nach Österreich an Rapid Wien ausgeliehen und entwickelte sich dort so prächtig, dass er nach seiner Rückkehr in den Kraichgau sensationell gut in der Bundesliga Fuß fasste und zur großen Überrschung und Entdeckung der Vorrunde avancierte.

Alexander Rosen und seine Hoffenheimer hätten sicherlich nichts dagegen, wenn Joao Klauss de Mello in ein oder zwei Jahren den gleichen Weg gehen würde wie sein Landsmann Joelinton. Als Torjäger der TSG in der Bundesliga.