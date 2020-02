Abbruch der Radrundfahrt in den Vereinigten Arabischen Emiraten, Verbot von Großveranstaltungen in der Schweiz. Das Coronavirus hat auch den Sport erreicht. SWR Sport hat vor dem Bundesligawochenende mit dem Virologen Prof. Bodo Plachter von der Universität Mainz gesprochen.

"Das wird sich nicht mehr aufhalten lassen", sagt Professor Bodo Plachter im Gespräch mit SWR Sport zur steigenden Zahl von Corona - Infizierten in Deutschland. Folgerichtig glaubt der Mediziner, dass es auch bei uns in den nächsten Tagen und Wochen zu Absagen von Großveranstaltungen kommen könnte. An eine Verschiebung oder gar einen Ausfall der Olympischen Spiele im Sommer in Tokio denkt Plachter nicht. "Ich glaube, dass man dann nicht mehr darüber reden wird", ist der Mainzer Virologe optimistisch, dass die Ausbreitung mit steigenden Temperaturen zurückgehen wird und sich das Virus zurückzieht.

SWR Sport: Herr Professor Plachter, das Coronavirus ist in aller Munde. Jetzt hat die Schweiz entschieden, Großveranstaltungen mit über 1000 Zuschauern bis Mitte März zumindest auszusetzen. Ist das ein voreiliger Schutz, oder droht uns das hier in Deutschland auch?

Prof. Plachter: Im Augenblick sind flächendeckende Absagen bei uns in Deutschland noch nicht vorgesehen. Aber es gibt eben auch die vom Gesundheitsminister und vom Innenminister installierte Taskforce, die genau beobachtet, genau schaut, wie sich die Situation entwickelt und dann entscheiden wird, welche Maßnahmen wirklich notwendig sein werden. Das muss sicherlich von Fall zu Fall entschieden werden. Eine generelle Absage von allen Großveranstaltungen ist im Augenblick nach meinem Dafürhalten noch nicht wirklich angesagt.

SWR Sport: Wo drohen denn die Gefahren bei solchen Großveranstaltungen, beispielsweise bei einem Bundesligaspiel in einem ausverkauften Stadion?

Prof. Plachter: Da ist man natürlich immer sehr, sehr offen. Es wird viel geschrieben, es wird auch viel gejubelt, umarmt. Das alles sind Wege, wo sich solche Erreger übertragen können. Das gilt natürlich auch für Grippeviren. Eine Möglichkeit wäre, sich da selber ein bisschen zurückzunehmen, vielleicht nicht jeden Nachbarn bei einem Tor zu umarmen.

Dauer 3:08 min Prof. Dr. Bodo Plachter zu Schutzmaßnahmen vor dem Coronavirus Prof. Dr. Bodo Plachter, Virologe Universitätsmedizin Mainz

SWR Sport: Wird es denn Ihrer Meinung nach auch in Deutschland in den kommenden Tagen oder Wochen zu Einschränkungen oder Absagen kommen?

Prof. Plachter: Ja, wie gesagt, die angesprochene Taskforce wird die Entwicklung genau beobachten und dann tatsächlich auch über Einschränkungen verfügen. Es wird ja bereits über eine eventuelle Absage der ITB, der Tourismusbörse in Berlin, diskutiert.

SWR Sport: Jetzt gibt es viele Fans, die stehen am Wochenende vor dem Besuch eines Spieles, sei es im Stadion oder in der Halle. Wie soll man sich verhalten?

Prof. Plachter: Ja, man muss natürlich schauen, wie ist die Entwicklung bis dahin. Und dann tatsächlich, wenn es irgendwie geht, nicht unbedingt den intensivstem Kontakt mit den Nachbarn suchen, sondern nur versuchen, ein bisschen Distanz zu wahren. Ein großes Thema ist natürlich die Hygiene einzuhalten, dass man nicht unbedingt den Nachbarn anhustet, sondern in die Armbeuge hustet. So kann man auch den Nebenmann schützen.

Das Gespräch führte Stefan Kersthold. Professor Dr. Bodo Plachter ist stellvertretender Direktor am Institut für Virologie an der Universitätsmedizin Mainz.