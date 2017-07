3. Liga | 30. Spieltag Siege für Großaspach und Aalen

Je weiter sich der VfR Aalen von den Abstiegsrängen entfernt, desto ungläubiger fassen sich die Fans angesichts der "Was-wäre-wenn-Tabelle" an den Kopf. Denn nach dem Insolvenz-Antrag vom Februar fehlen Aalen neun Punkte , die aus dem Aufstiegsaspiranten einen Abstiegskandidaten machen. Allerdings wird Fußball nicht im Konjunktiv gespielt und selbst die größten Träumer müssen sich auch nach dem 2:0-Erfolg gegen die Sportfreunde Lotte damit anfreunden, dass das Team von Trainer Peter Vollmann dieses Jahr nicht um den Aufstieg in die 2. Bundesliga mitspielen wird.

Mit einem Doppelback von Elfmeterpunkt erlöste Lucas Röser die Fans der SG Sonnenhof Großaspach und stieß den SC Paderborn ins Tal der Tränen. Zunächst brachte der Paderborner Defensiv-Spieler Ben Zolinski die Ostwestfalen in der 3. Spielminute in Führung. Doch Röser konnte zunächst per Foul-Elfmeter ausgleichen (19.) und noch vor der Halbzeit-Pause per Hand-Elfmeter nachlegen.