3. Liga Remis zwischen dem KSC und Aalen

In einer insbesondere in der zweiten Hälfte schwachen Partie im eisigen Wildpark kam der Karlsruher SC in der 3. Liga gegen den VfR Aalen nicht über ein 0:0 hinaus.

Für den KSC galt es gegen den VfR Aalen zu zeigen, dass man mit 16 Punkten aus den letzten sieben Spielen zurecht als das Team der Stunde in der 3. Liga gilt. Und im Wildpark zeigte das Team von Alois Schwarz von Beginn an, dass sie ihren Vormarsch in der Tabelle vorsetzen wollten. Nach acht Minuten hätte es auch fast schon mit der Führung für die Hausherren geklappt, aber zunächst scheiterte Jonas Föhrenbach aus kurzer Distanz an Aalens Keeper Daniel Bernhardt. Und auch im Nachschuss traf Marvin Mehlem nur die Latte.