2. Bundesliga | Teamcheck Veränderte Erwartungen beim 1. FC Heidenheim

Die Hinrunde war nervenaufreibend für den 1. FC Heidenheim. Das Team von der Ostalb konnte die eigenen Erwartungen nur selten erfüllen und befindet sich im Kampf gegen den Abstieg.

Frank Schmidt (l.) und Arne Feick erlebten mit Heidenheim eine turbulente Hinrunde

So lief die Hinrunde

Vor der Saison gehörte der 1. FC Heidenheim für so manchen Experten zum erweiterten Kreis der Aufstiegskandidaten. Die sportliche Realität hieß jedoch schnell: Kampf gegen den Abstieg. Denn der Saisonstart wurde mit nur einem Sieg aus den ersten fünf Spielen gründlich in den Sand gesetzt. Auch nach dem Auswärtssieg in Bochum (2:1) am 6. Spieltag konnte keine Trendwende eingeleitet werden, es folgten fünf Spiele ohne Sieg in denen der FCH satte 13 Gegentore kassierte.

Im sonst eher wohlwollenden Umfeld des Vereins machte sich Unruhe breit, auch die Position des langjährigen Erfolgstrainers Frank Schmidt wirkte nicht mehr unantastbar. Die Verantwortlichen hielten an Schmidt fest - mit Erfolg. Durch einen 5:2-Erfolg in Regensburg erreichten die Heidenheimer das Achtelfinale des DFB-Pokals und in der Liga holte das Team aus den folgenden fünf Partien 13 Punkte. Dank dieser Serie überwinterte der 1. FC Heidenheim auf Rang 15 und damit auf dem ersten Nicht-Abstiegsplatz.

Wer kommt, wer geht?

Große Veränderungen im Kader blieben bislang aus beim 1. FC Heidenheim. Aus Ingolstadt wechselte Mittelfeldspieler Maurice Multhaup an die Brenz, der 21-Jährige unterschrieb einen Vertrag bis 2020. In der aktuellen Saison lief Multhaup sieben Mal für die zweite Mannschaft des FCI auf und dürfte in Heidenheim eine Rolle als Ergänzungsspieler einnehmen. Ebenfalls neu an Bord ist Oliver Steurer. Der 22-jährige Verteidiger kam vom Regionalligateam Borussia Dortmunds nach Heidenheim und gilt als Investition in die Zukunft.

Verlassen hat den Verein bislang nur Ben Halloran. Der Offensivspieler schloss sich dem japanischen Erstligisten V-Varen Nagasaki an.

Der Trainer

Frank Schmidt geht zum elften Mal als Cheftrainer des 1. FC Heidenheim in ein neues Fußballjahr. Er ist der dienstälteste Coach im deutschen Profi-Fußball. Mit ihm sind die Erfolge des Vereins eng verbunden. In der Hinrunde erlebte Schmidt jedoch die kritischste Phase seiner Dienstzeit in Heidenheim, nach dem schlechten Saisonstart stand auch er immer wieder in der Kritik. Aufgeben kam für Schmidt nicht in Frage. Gemeinsam mit dem Vorstandsvorsitzenden Holger Sanwald präsentierte sich Schmidt als Einheit, die auch in Zeiten des Misserfolgs zusammenhält.

Im SWR-Interview vor der Winterpause sagte Schmidt auf die Frage, ob er in der kritischen Phase Angst um seinen Job gehabt habe: "Es zeichnet uns aus in Heidenheim, dass in einer schwächeren Phase nicht jeder quasi seine eigene Haut retten will, sondern da steht man besonders zusammen. Da redet man füreinander. Und das sind dann Attribute, die uns in Heidenheim besonders auszeichnen."

Erwartungen an die Rückrunde

Als Tabellenfünfzehnter nach 18 Spieltagen kann das Ziel für Heidenheim nur lauten: so früh wie möglich den Klassenerhalt perfekt machen. Vor allem soll das Team von Frank Schmidt wieder konstanter seine Leistung abrufen, besonders in der Defensive. Heidenheim stand mal für eine der besten Abwehrreihen der Liga, aktuell steht die Mannschaft jedoch bei 33 Gegentoren. In dieser Kategorie ist der FCH das zweitschlechteste Team der 2. Bundesliga.