2. Bundesliga | 15. Spieltag SVS gegen FCH - von wegen "graue Mäuse"

Das Duell der angeblichen "grauen Mäuse" der 2. Bundesliga ist eine der interessantesten Begegnungen des 15. Spieltags. Denn die Vorzeichen stehen gut. Gastgeber SV Sandhausen spielt als Tabellensechster mit bisher 21 Punkten viel erfolgreicher als erwartet. Und der 1. FC Heidenheim kommt nach dem verpatzten Saisonstart mit einer Erfolgsserie an den kleinsten Standort (15.000 Einwohner) der beiden höchsten deutschen Spielklassen. Mit zuletzt sieben Punkten aus drei Spielen gegen Aufstiegskandidaten ist das Team von der Ostalb neben Bundesliga-Absteiger FC Ingolstadt 04 und Tabellenführer Holstein Kiel so etwas wie die Mannschaft der Stunde.

Von echtem Derby-Flair kann man im Duell der beiden Klubs aus Baden-Württemberg dennoch nicht unbedingt sprechen. Das Stadion am Hardtwald wird wohl nicht ausverkauft sein - trotz der sportlich interessanten Ausgangslage. Dennoch sprechen beide Trainer vom besonderen Charakter des landesinternen Aufeinandertreffens. "Wenn Frank Schmidt sagt, das Spiel am Freitag wird ein Derby, dann schließe ich mich natürlich gerne an", sagte SVS-Trainer Kenan Kocak über seinen Heidenheimer Kollegen.

Ähnlich viele Treffer erwartet Schmidt im Stadion am Hardwaldt nicht. "Möglicherweise entscheidet ein Treffer", sagte er unter Verweis auf die häufig torarmen Begegnungen in Sandhausen. Der SVS kassierte wie Fortuna Düsseldorf bislang die wenigsten Gegentore.

Nicht nur weil Heidenheim mit rund 48.000 Einwohnern nach Aue selbst nur der drittkleinste Standort im Profi-Unterhaus ist, sieht Kocak vor dem Duell in der Kurpfalz einige Parallelen zwischen den Klubs. "Beide Vereine haben in den letzten Jahren eine enorme Entwicklung genommen und sind ständig gewachsen", sagte der 36-jährige SVS-Coach. Es sei bewundernswert, was in Heidenheim geleistet wurde.