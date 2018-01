2. Bundesliga | 1. FC Kaiserslautern Strasser geht es besser - Moser auf der Bank

Samstag um 13 Uhr trifft der 1. FC Kaiserslautern in der 2. Bundesliga zuhause auf dem Betzenberg auf den Aufstiegsaspiranten Fortuna Düsseldorf. Doch trotz der sportlich prekären Lage interessiert vor allem auch: Wie geht es FCK-Trainer Jeff Strasser?

Der Luxemburger wird nicht auf der Bank der Roten Teufel sitzen. Nach den gesundheitlichen Problemen von Strasser in der Halbzeitpause der abgebrochenen Partie bei Darmstadt 98 wird U23-Trainer Hans-Werner Moser als Interimstrainer an der Seitenlinie stehen. Unterstützt wird er, wie gewohnt, vom Trainerteam rund um Co-Trainer Alexander Bugera.

FCK-Kapitän Christoph Moritz gab zu, dass die Situation in Darmstadt schwierig gewesen sei: "Aber in diesen Momenten ist der Sport komplett in den Hintergrund gerückt. Wir waren froh, als wir darüber informiert wurden, dass es dem Trainer den Umständen entsprechend gut geht."