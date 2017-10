2. Bundesliga | SV Sandhausen Sandhausen unterliegt in Fürth

Nur drei Minuten nach dem Ausgleichstreffer stellte Mario Maloca jedoch den alten Abstand wieder her. Khalid Narey (27.) hatte Fürth in der ersten Halbzeit in Führung gebracht. Durch die Niederlage steht Sandhausen nun mit 18 Punkten auf dem sechsten Tabellenplatz. Fürth springt zumindest bis Sonntag auf den Relegationsplatz, kann aber noch von Heidenheim überholt werden, die am Sonntag auf Nürnberg treffen.