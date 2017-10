2. Bundesliga | 1. FC Kaiserslautern Neue Hoffnung dank Strasser und Andersson

Der Befreiungsschlag ist gelungen: Durch das 3:0 gegen die SpVgg Greuther Fürth gelang dem 1. FC Kaiserslautern am neunten Spieltag der 2. Bundesliga der erste Sieg, gleichzeitig gaben die Pfälzer die Rote Laterne ab. Protagonisten des Erfolgs waren der neue FCK-Trainer Jeff Strasser sowie Dreifach-Torschütze Sebastian Andersson.

Es war der perfekte Einstand für Strasser: Premieren-Sieg, drei Treffer (genau so viele hatte der FCK in den acht Saisonspielen zuvor überhaupt nur erzielt), erstmals kein Gegentor kassiert. Dementsprechend groß war die Erleichterung beim FCK-Coach. "Wir haben mit dem ganzen Trainer-Team hart gearbeitet, um in die Köpfe der Spieler zu kommen. Innerhalb kürzester Zeit mussten wir dann auch drei verletzungsbedingte Ausfälle kompensieren und deswegen das System umstellen. Da kam vieles zusammen, aber man hat gesehen, dass die Mannschaft das annimmt. Das ist wichtig: Man kann mit dieser Mannschaft arbeiten", sagte Strasser dem SWR.