2. Bundesliga | 1. FC Kaiserslautern Nebengeräusche vor dem Braunschweig-Spiel

Was er denn von seiner Mannschaft nach der bescheidenen Punktausbeute in den ersten drei Spielen fordere, wurde FCK-Trainer Norbert Meier in der Pressekonferenz gefragt. "Gar nichts fordere ich von meiner Mannschaft. Ich bin mit ganz anderen Dingen beschäftigt", so die Antwort des Trainers, die so kaum jemand erwartet hat.