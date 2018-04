2. Bundesliga | 1. FC Kaiserslautern Kein Herzinfarkt bei Jeff Strasser

Nach SWR-Informationen hatte Strasser in der Halbzeitpause noch die Kabinenansprache gehalten und dann einen stechenden Schmerz in der Brust verspürt. Zur Behandlung war im Kabinentrakt ein Sichtschutz aufgebaut worden. Strasser wurde zunächst vom FCK-Mannschaftsarzt, dann von weiteren Medizinern untersucht. Er sei die ganze Zeit ansprechbar gewesen. Anschließend wurde er mit einem Krankenwagen abtransportiert.

Am Donnerstagmorgen meldete der FCK, dass Darmstädter Ärzte einen Herzinfarkt ausschließen können. Schon am Mittwochabend sagte ein Vereinssprecher, dass Strasser nicht in Lebensgefahr sei. Laut SWR-Informationen soll er am Donnerstag in ein Krankenhaus in Kaiserslautern überführt werden, dort sollen weitere Untersuchungen stattfinden.