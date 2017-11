2. Bundesliga | 1. FC Kaiserslautern FCK-Existenz hängt am seidenen Faden

Der einst so ruhmreiche 1. FC Kaiserslautern droht nach dieser Saison endgültig in der fußballerischen Bedeutungslosigkeit zu verschwinden. Als Tabellenletzter hat der viermalige deutsche Meister in der 2. Bundesliga bereits sechs Zähler Rückstand auf einen Nicht-Abstiegs-Platz. Die jüngsten Auftritte gegen die beiden Aufsteiger Jahn Regensburg (1:3) und MSV Duisburg (0:1) nahmen selbst hartgesottenen Anhängern die Hoffnung auf eine Trendwende. Vor dem Heimspiel gegen den VfL Bochum (Freitag, 18.30 Uhr) bat die Mannschaft die Fans in einem offenen Brief weiter um deren Unterstützung.