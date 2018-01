2. Bundesliga | 1. FC Kaiserslautern FCK-Coach Strasser hofft auf weitere Neuzugänge

Der 1. FC Kaiserslautern macht sich derzeit im Trainingslager in Spanien fit für die Rückrunde und die "Mission Klassenerhalt". Gar nicht fit ist indes Trainer Jeff Strasser. Den Luxemburger hat eine Erkältung erwischt - dennoch gibt sich der FCK-Coach angriffslustig.

Der Trainer der Roten Teufel ist sichtlich angeschlagen. Das für spanische Verhältnisse schlechte Wetter inklusive jeder Menge Regen hat auf sein Immunsystem geschlagen. Dennoch arbeitet Strasser an der Costa del Sol, genauer gesagt in San Pedro de Alcantara, hochkonzentriert mit seiner Mannschaft daran, dass das Wunder Klassenerhalt in den verbleibenden 16 Spielen der 2. Bundesliga doch noch realisiert werden kann. Trotz sieben Punkten Rückstand alleine auf den Relegationsrang 16.