2. Bundesliga | 1. FC Kaiserslautern FCK beweist Moral gegen Eintracht Braunschweig

Wieder nicht gewonnen, doch Moral bewiesen: Der 1. FC Kaiserslautern musste sich vor heimischen Publikum im Montagsspiel der 2. Bundesliga gegen Eintracht Braunschweig mit einem 1:1 zufrieden geben. Dabei zeigte der FCK vor allem in der zweiten Halbzeit eine couragierte Leistung.

Beim 1. FC Kaiserslautern kam Marcel Correia zu seinem Debüt - ausgerechnet gegen Eintracht Braunschweig, wo er bis zum Sommer spielte. Der Rückkehrer, der bereits von 1995 bis 2020 für den FCK auflief, ersetzte in der Innenverteidigung den zum SC Freiburg abgewanderten Robin Koch. Außerdem rückte Angreifer Gervane Kastaneer in die Anfangsformation, Gino Fechner rotierte dafür auf die Bank. Der FCK stand in der Anfangsphase defensiv sicher, überließ den Braunschweigern Ball und Spiel und wollte sich aufs Kontern verlegen. Da die Eintracht aber auch nicht das Risiko suchte, entwickelte sich in den ersten 15 Minuten ein Spiel ohne Torchancen.

Müller rettet gegen Khelifi

In der 18. Minute dann der erste Aufreger des Spiels. Eintracht-Offensivspieler Salim Khelifi war nach einer Kombination mit Suleiman Abdullahi frei durch, doch FCK-Keeper Marius Müller rettete bravurös. Kaiserslautern hatte in der 21. Minute nach einem Kopfball von Stürmer Kastaneer seine erste Chance, doch der Niederländer bekam nicht genug Druck hinter den Ball.

FCK zu passiv - Hernandez trifft

In der 27. Minute dann die Führung für die Gäste. Abdullahi legte auf der linken Seite mit der Hacke für Khelifi ab, dessen Rückpass Onel Hernandez zum 1:0 für die Eintracht einschoss. Die FCK-Verteidiger standen bei dem sehenswerten Spielzug des Tabellen-Dritten der abgelaufenen Saison nur Spalier und störten die Kombination nicht konsequent. Auch im Anschluss hatten die Niedersachsen Oberwasser, dem FCK fiel offensiv weiter nicht viel ein. Auch auf den Rängen wurden die 20.100 Zuschauer nach dem Rückstand für die Pfälzer merklich ruhiger. In der 45. Minute gab es noch einmal Aufregung im Braunschweiger Strafraum, doch im Gewühl verpassten es die FCK-Spieler, den Ball im gegnerischen Tor unterzubringen. So ging es mit dem verdienten 0:1 in die Pause.

Osawe trifft nur die Latte

Die zweite Hälfte begann mit einem Paukenschlag aus Sicht der Gastgeber. Angreifer Osayamen Osawe traf in der 50. Minute nach einem Freistoß von Baris Atik mit seinem Kopfball nur die Latte des gegnerischen Tores - bis dahin die beste Chance des FCK. Auf einmal war auch die Kulisse wieder da und die Roten Teufel fanden nun besser ins Spiel. In der 57. Minute scheiterte Atik mit einem zu zentral geschossenen Freistoß aus 18 Metern am Eintracht-Torhüter Jasmin Fejzic. In der 61. Minute kam eine verunglückte Flanke von FCK-Verteidiger Benjamin Kessel gefährlich aufs Braunschweiger Tor, doch Fejzic konnte grade noch klären. Nach etwas mehr als einer Stunde wäre der Ausgleich für Kaiserslautern verdient gewesen.

In der 64. Minute war es erneut Kessel, der am starken Fejzic scheiterte. Das Spiel war jetzt komplett in der Hand der Elf von Trainer Norbert Meier. Trotzdem hatten die Gäste die nächste hundertprozentige Chance. Joseph Baffo kam nach einem Eckball fünf Meter vor dem FCK-Tor an den Ball, Torwart Müller machte sich aber breit und konnte klären (68.).

Kastaneers Flanke führt zum Ausgleich

In der Schlussviertelstunde warf Kaiserslautern alles nach vorne, während Braunschweig sich zurück zog und auf Konter lauerte. FCK-Coach Norbert Meier brachte mit Stürmer Lukas Spalvis für Sechser Mads Albaek noch eine zusätzliche Offensivkraft (79.). Eine Maßnahme, die sich nur eine Minute später auszahlte. Kastaneer flankte von links scharf in die Mitte, Eintracht-Verteidiger Ken Reichel berührte den Ball noch, dieser flog unhaltbar ins Braunschweiger Tor. Der Ausgleich zehn Minuten vor dem Schluss (80.) wurde zunächst Kastaneer zugeschrieben - und die Heimmannschaft wollte mehr. Doch auch wenn die Aufregung in den Schlussminuten groß war, fielen keine weiteren Treffer. So blieb es beim 1:1.

Ein Punkt für die Moral des FCK, der allerdings mit nur zwei Punkten aus vier Spielen auf Platz 17 der 2. Bundesliga liegt. Kernproblem der Pfälzer bleibt bei bisher nur zwei Treffern die Torausbeute. Doch auf der zweiten Halbzeit können die Roten Teufel aufbauen. Nach der Länderspielpause muss Kaiserslautern zu Holstein Kiel reisen. Man darf gespannt sein, ob beim bisher starken Aufsteiger endlich der erste Dreier gelingt.