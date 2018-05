2. Bundesliga | 1. FC Kaiserslautern Keine Tore auf dem Betzenberg

Nach dem vierten Ligaspiel in Folge ohne Sieg liegt Lautern weiter abgeschlagen auf dem letzten Platz. Der Rückstand auf Relegationsrang 16, der derzeit vier Punkte beträgt, könnte sich am Wochenende noch vergrößern. Zu Beginn der Woche hatte die Mannschaft des FCK die Fans in einem offenen Brief um Unterstützung gebeten.