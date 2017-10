2. Bundesliga | 1. FC Kaiserslautern Am Millerntor den Aufwärtstrend fortsetzen

Am Millerntor den Aufwärtstrend fortsetzen

Nach dem Sieg gegen Greuther Fürth (3:0) will der neue FCK-Trainer Jeff Strasser jetzt auch auswärts punkten. Beim FC St. Pauli am Freitag (18.30 Uhr) gibt es ein schnelles Wiedersehen mit dem früheren Lauterer Sportdirektor Uwe Stöver.

Seit 1. Juli 2001 ist Uwe Stöver Mitglied des 1. FC Kaiserslautern. Und daran, verriet Stöver der Tageszeitung "Die Rheinpfalz", wird sich auch in seiner neuen Funktion als Geschäftsleiter Sport beim FC St. Pauli nichts ändern. Bis Mitte Juni war Stöver noch als Sportdirektor auf dem Betzenberg aktiv, bevor er um Auflösung seines Vertrages bat und, wie er betont, ohne Abfindung zum 30. Juni aus dem Amt ausschied.

Für die Zielsetzung vor seiner Auswärtspremiere bemüht der Luxemburger Strasser ein französisches Sprichwort: "Jamais deux sans trois", was wörtlich soviel bedeutet wie "Niemals zwei ohne drei". Oder aber eingedeutscht: "Aller guten Dinge sind drei". Es bezieht sich darauf, dass der Kiez-Klub die letzten beiden Heimspiele verloren hat.

Ganz egal, welcher Übersetzungsinterpretation man sich anschließt: Fakt ist, drei Punkte sollen her am Millerntor. Natürlich wartet dort auf die Mannschaft eine hitzige Atmosphäre und ein ganz besonderes Publikum, so Strasser, doch damit könne sein Team, auch aufgrund der Erfahrungen auf dem Betzenberg, sehr gut umgehen.