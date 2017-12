1. FC Heidenheim | Interview Der ewige Frank Schmidt

Das Fußballjahr geht zu Ende und beim 1. FC Heidenheim heißt der Trainer zum Jahreswechsel zum elften Mal: Frank Schmidt. Er trainiert seinen Heimatclub seit September 2007 und ist damit der dienstälteste Coach im deutschen Profifußball. Kersten Eichhorn hat sich für SWR Sport mit ihm unterhalten.

SWR Sport: Frank Schmidt, mehr als 10 Jahre Trainer bei einem Verein, sind Sie und der 1. FC Heidenheim aus der Zeit gefallen?

Frank Schmidt: "Aus der Zeit gefallen würde ich nicht sagen, eher aus der Reihe. Jeder weiß, wie schnelllebig das Fußballgeschäft ist, die Halbwertszeit für Trainer ist sehr kurz. Es ist definitiv eine besondere Konstellation für mich und für den 1. FC Heidenheim. Entscheidend ist, dass man einen Weg geht, von dem man 100 Prozent überzeugt ist. Das sind wir in Heidenheim. Und deshalb gehen wir davon aus, dass dieser Weg gemeinsam noch nicht beendet ist."

Trotz einer sportlichen Delle, wie in der zurückliegenden Vorrunde, als es sportlich für ein paar Wochen nicht gut aussah. Hatten Sie dennoch das Gefühl, dass da nichts passiert?

"Gerade dann hatte ich das Gefühl. Denn es zeichnet uns aus in Heidenheim, dass in einer schwächeren Phase nicht jeder quasi seine eigene Haut retten will, sondern da steht man besonders zusammen. Da redet man füreinander. Und das sind dann Attribute, die uns in Heidenheim besonders auszeichnen."

In der vergangenen Zweitliga-Vorrunde wurden bereits neun Trainer entlassen. Ist das aus Ihrer Sicht nicht eine irre, eine ungesunde Entwicklung?

"Allein die Tatsache, dass es neun Entlassungen sind, heißt ja von vorneherein, dass dann trotzdem nicht jeder Verein die Ziele erreichen wird, die er sich vornimmt. Das ist das Geschäft, man darf da auch nicht heuchlerisch sein und sagen "das darf nicht passieren" oder "das gehört nicht dazu". Da ist sehr viel Druck im Fußballbusiness, wo es darum geht, knallhart seine Ziele zu erreichen. Und nicht jeder Verein geht vielleicht so gelassen mit so einer Situation um, wie es bei uns der Fall ist. Von daher kann ich es teilweise nachvollziehen. Nicht nachvollziehen kann ich, wenn ein Verein wie Fürth nach vier Spielen einen Trainer entlässt, der die Mannschaft zuvor vor dem Abstieg gerettet hat. Aber wie gesagt, da ist viel Druck im Geschäft, viele Leute reden mit, und da kann es dann schnelle Entscheidungen geben. Da wird der Daumen schnell nach unten gesenkt."

Haben Sie nicht Angst, in eine Schublade zu geraten, dass es heißt: Der Schmidt, der kann nur Heidenheim, der geht da sowieso nicht weg, den brauchen wir nicht anfragen?

"Es geht um Wahrnehmungen. Und wenn das viele Leute so denken, dann kann man ihnen das nicht verübeln. Ich sehe das ganz anders. Ich weiß, dass ich auch etwas anderes kann. Im Leben geht es auch um Konstellationen. Es ist etwas Besonderes, wenn man - wie ich in Heidenheim - hundert Meter vom Stadion entfernt geboren ist und hier schon lange Trainer ist. Aber ich bin noch ein junger Trainer, ich habe viele tolle Erfahrungen gesammelt. Wir haben viele Erfolge gefeiert, wir machen aber auch mal Durstrecken mit, das entwickelt mich als Trainer weiter. Und natürlich traue ich mir zu, auch andere Vereine zu trainieren. Aber es macht mir nach wir vor viel Spaß in Heidenheim."

Gab es andere Angebote?

"Es gab andere Möglichkeiten, es waren seriöse Angebote dabei, es waren dubiose Angebote dabei, was es auch in diesem Fußballgeschäft gibt. Ich habe mich entschieden, diesen Schritt zum jeweiligen Zeitpunkt nicht zu gehen. Genauso hat der Verein jetzt auch zu mir gehalten in einer Phase, als es nicht so gut ging. Aber ich kann nicht sagen, was in zwei, drei oder vier Jahren ist. Ich weiß, ich möchte als Trainer natürlich noch viel erreichen. Aber in erster Linie geht es darum, dass ich eine Aufgabe habe und einen Verein, mit dem ich mich zu hundert Prozent identifizieren kann. Und da bekommt der Verein auch einen Trainer, auf den er sich zu hundert Prozent verlassen kann."