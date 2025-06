Helpcity-Gründer Paul Schonnebeck kam während seiner Arbeit im Krankenhaus auf die Idee eine App für Patient*innen zu erfinden. Heute kann sie jeder zum Verknüpfen nutzen.

Gründer Paul Schonnebeck (rechts im Bild) im Gespräch Quelle: Helpcity

Es ist die Zeit vor Corona: Paul Schonnebeck arbeitet als Krankenpfleger. Im Klinikalltag fällt ihm auf, wie oft Patientinnen und Patienten niemanden zum Reden haben. "Viele Menschen haben keine andere Person, mit der sie sich austauschen können. Und besonders in dieser schwierigen Situation, wenn man im Krankenhaus liegt“. Das macht ihn betroffen, denn auch ihm und seinem Team bleibt auf Station oft kaum Zeit, um zuzuhören. Und so kommt er auf die Idee, eine App zu gestalten, mit der man sich innerhalb des Krankenhauses verknüpfen kann.

Das ist jetzt über 5 Jahre her. Zunächst gab es eine mehrmonatige Testphase am Franziskus Hospital Aachen, später nutzte die Uniklinik Aachen die App. Gemeinsame Spaziergänge im Park, ein Kaffee in der Cafeteria, ein Gespräch am Bett – alles organisiert über die App. Dann kam Corona. Treffen durften nicht mehr stattfinden und in den Krankenhäusern des Landes wurden andere Themen wichtiger. Doch in Schonnebeck wuchs der Gedanke, dass es nicht nur im Krankenhaus eine App geben müsse, damit sich Menschen untereinander zu Gesundheitsthemen austauschen können. Heute ist sie bundesweit verfügbar, unter dem Namen Helpcity .

"Willkommen bei Helpcity, der App für ADHS, Panik, Stressbewältigung und mentale Gesundheit", so werden die etwa 25.000 User*innen begrüßt. Anders als bei anderen Plattformen könne hier jeder offen sprechen, verspricht Schonnebeck. Denn jeder bringe hier seine Herausforderungen mit und könne aufgrund dieser Erfahrungen gemeinsam mit anderen Lösungen finden.

Gründer Paul Schonnebeck zeigt seine App Helpcity Quelle: Helpcity

Sich über Themen wie Einsamkeit, Depressionen, Ängste und Wohlbefinden auszutauschen, werde dadurch erleichtert. "User*innen berichten uns, dass sie sich nicht trauen mit ihrer Familie oder ihren Freunden über Einsamkeit, Beziehungsprobleme oder Trauer zu sprechen", erzählt er. In der App sei es möglich, denn man kann sich auch erstmal nur anonym anmelden. Statt eines Newsfeeds sieht man eine Liste mit Profilen. Wer mag, schreibt eine Nachricht. Was daraus entsteht, ist offen. Über ein Bezahlsystem kann man zudem mit Online-Psycholog:innen zusammen kommen.

Warum eine App? "Über 15 Millionen Menschen in Deutschland fühlen sich isoliert – besonders nach einer Krankheitsdiagnose", sagt der 29-Jährige. Er hat selbst erlebt, wie schnell man sich verloren fühlen kann. Nach der Diagnose einer chronischen Erkrankung im Jahr 2020 fehlte ihm der Austausch.

Da hätte ich gut jemanden gebrauchen können, der mich da ein bisschen an die Hand nimmt. Da war ich sehr einsam.

Die App ersetze keine Therapie, betont er, aber sie öffne eine Tür zum Gespräch und zu Begegnungen. Der echte Kontakt sei das Ziel. Und die App sei der Brückenschlag, mit dem das gelingen könne. Manche blieben lieber in der digitalen Welt. Aber viele würden Helpcity nutzen, um Menschen wirklich zu begegnen.

Seit über fünf Jahren arbeitet Paul Schonnebeck nun bereits an der App. Leben kann er davon nicht. Trotzdem gibt er nicht auf. Was ihn motiviert, ist das Feedback der Menschen, die durch die Plattform ins Gespräch kommen, neue Leute kennen lernen oder einfach nur froh sind, dass sie die App überall und jederzeit nutzen können.

Was ist eure Erfahrung mit Apps gegen Einsamkeit? Habt ihr euch schon einmal online mit anderen über das Thema Einsamkeit ausgetauscht?

