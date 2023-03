Zum Töten verabredet - Was Mittäter:innen für Kriminelle so gefährlich macht

Der Dreifachmord von Starnberg hat im Jahr 2020 hohe Wellen in den Medien geschlagen. Der Fall, der anfangs noch für einen erweiterten Suizid gehalten wurde, ist in Wahrheit ein Mord mit mutmaßlich einem Haupt- und einem Mittäter. Warum gemeinschaftliche Morde meistens aufgeklärt werden und warum die Mittäterschaft im Starnberger Fall vielleicht doch nicht so eindeutig ist, das besprechen Romy und Flo in dieser Folge mit Dr. Alexander Stevens. Er ist der Strafverteidiger des mutmaßlichen Mittäters im Starnberger Mordprozess und erklärt, welche rechtlichen Konsequenzen den Täter:innen im Tatort „Abbruchkante" für ihren Mord blühen.

Hier geht es zum Kölner Tatort „Abbruchkante“: https://www.ardmediathek.de/tatort

Link zum True-Crime-Fall: https://www.sueddeutsche.de/muenchen/starnberg/dreifachmord-starnberg-hohe-haftstrafen-1.5763377