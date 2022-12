Zum Serienkiller erzogen?: Wie Traumata aus der Kindheit uns zu Mördern machen können

John Wayne Gacy, Jeffrey Dahmer oder Ed Gein: berühmt-berüchtigte Serienmörder mit meist unglücklicher bis traumatischer Kindheit. Viele von ihnen haben schon in jungen Jahren Gewalterfahrungen erlebt, die sie dann als Erwachsene selbst wiederholen.Eine Parallele zum „Polizeiruf 110: Abgrund“, in dem ein Mann, der mehrere Frauen getötet hat, selbst in seiner Kindheit schwer misshandelt wurde. Wie Gewalterfahrungen die Psyche von Kindern für immer verändern können und sie in Extremfällen zu Serienkillern machen, darüber sprechen Romy Hausmann und Florian Gregorzyk mit Diane Hielscher vom Podcast „Serienkiller - Mörder und ihre Geschichten". Mehr dazu https://open.spotify.com/show/6o3TZFLAnktXENlz7zaGEd?si=e002a10bc4c04d93&nd=1

Hier gehts zum Polizeiruf 110: https://www.daserste.de/unterhaltung/krimi/polizeiruf-110/index.html

Falls ihr Erfahrungen mit Gewalt gemacht habt oder Unterstützung braucht, erreicht ihr die Telefonseelsorge rund um die Uhr kostenfrei unter: 0800 1110111 oder die Deutsche Depressionshilfe: https://www.deutsche-depressionshilfe.de/krisentelefone