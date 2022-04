Vergraben, verbrannt, verätzt: So ermittelt die Polizei einen Mordfall ohne Leiche

Blutspuren am Tatort, Zeugenaussagen, sogar ein verschwommenes Foto des Verbrechens - aber keine Leiche. Warum solche Fälle wie im Frankfurter Tatort die Polizei vor ein Rätsel stellen und wie es trotzdem gelingen kann, die Täter:innen zu überführen, das klären unsere True-Crime-Hosts Visa Vie und Philipp Fleiter mit Christian Schulz, Leiter der Operativen Fallanalyse beim LKA Berlin. Der Profi-Ermittler erzählt aus seinem aufregenden Berufsalltag in der Hauptstadt: Wie lassen Mörder:innen in der Realität eine Leiche verschwinden, wann gelingt in Cold Cases der Durchbruch und mit welcher hochmodernen Technik lässt sich ein Opfer identifizieren, auch wenn es verstümmelt und im Kanal versenkt wurde? Außerdem besprechen die drei den schrecklichen Fall der Iryna U., die ihr Ehemann im Müll entsorgt hat. Dieses echte Verbrechen hat das Drehbuch des Frankfurter Tatorts inspiriert.

Mehr Infos zum Fall findet ihr hier: https://www.ardaudiothek.de/episode/verurteilt-der-gerichtspodcast/verurteilt-43-ehefrau-im-muell-entsorgt/hr/88711294/ Außerdem hier der Link zum Fall von Marcel Hermeking: https://www.vvk-deutschland.de/Marcel-Hermeking.htm und der Fall Rebecca Reusch: https://de.wikipedia.org/wiki/Vermisstenfall_Rebecca_Reusch

Und hier gehts zum Tatort: https://www.ardmediathek.de/tatort