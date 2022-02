Unschuldig im Knast: Strafverteidiger Jan Stübing spricht mit uns über die größte Hölle der Rechtsanwälte

per Mail teilen

Wie beweist man die Unschuld eines verurteilten Mörders und wo finden Verteidiger noch Jahre nach der Tat neue Beweise? Darüber sprechen Visa Vie und Philipp Fleiter in der neuen Folge "Sonntag 20:15" mit dem Strafverteidiger Jan Stübing. Er erzählt auch, wieso er ungern mit einem Mord in die Woche startet und wie es sich anfühlt einen Unschuldigen ans Gefängnis zu verlieren. Und wer sich fragt welchen Fetisch Visa Vie beim Gucken des Kölner Tatorts an sich wiederentdeckt hat: Hört rein!

Hier gehts zum Tatort: https://www.ardmediathek.de/tatort