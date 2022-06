Unklare Lage: Wenn Menschen Amok laufen

Amokläufe und Terroranschläge gibt es seit einigen Jahren nicht mehr nur in Filmen und Fernsehserien. Derartige Gewalttaten finden auch in Deutschland statt. Der erste Amoklauf an einer Schule in der Bundesrepublik spielte sich 2002 am Gutenberg-Gymnasium in Erfurt ab. Wie reagierten die Einsatzkräfte damals auf diese völlig neue Situation? Und was hat sich seitdem im Umgang mit solchen Ereignissen verändert? Darüber sprechen Visa Vie und Philipp Fleiter in dieser Folge mit einem der damals dabei war: René Treunert, vor 20 Jahren einer der Einsatzleiter. Im Interview erzählt er von der Vorgehensweise der Polizei, der Stimmung vor Ort und wie ihn dieser Tag im Sommer 2002 für immer veränderte.

Hier geht's zum Fall des Amokläufers Robert S.:

https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/erfurter-schulmassaker-chronologie-des-amoklaufs-158356.html#:~:text=11.05%20Uhr%20%2D%20Der%20Hausmeister%20der,in%20dem%20Gymnasium%20geschossen%20wird.&text=11.12%20Uhr%20%2D%20Der%20erste%20Streifenwagen,Schuss%20aus%20der%20Schule%20get%C3%B6tet und hier gibt es weitere Infos zur Gedenkfeier: https://www.deutschlandfunk.de/amoklauf-gedenkfeier-erfurt-eine-angst-die-ich-keinem-100.html

Und hier gehts zum Tatort: https://www.ardmediathek.de/tatort