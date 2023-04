Tatort vs. Traumschiff - Warum Mark Waschke an Ostern die Tatort-Einschaltquoten hochtreiben will

Sieben Jahre lang haben sie zusammen den Berliner Tatort gedreht, dann stirbt Nina Rubin nach tödlichen Schüssen in Robert Karows Armen. Warum der Ermittler an dem Tod seiner Kollegin nicht zerbrechen durfte und es wichtig ist, dass der Berliner Tatort auch die ganz harten Themen wie rechtsextremistische Gruppen in der Polizei thematisiert, darüber spricht Flo in dieser Special-Folge mit Mark Waschke. Außerdem hört ihr, warum Karow jede Unterstützung seiner neuen Kollegin Bonard gespielt von Corinna Harfouch im Tatort Zweiteiler "Nichts als Wahrheit" gebrauchen kann.

Alles zu Karow und Rubin gibt es hier: https://www.daserste.de/unterhaltung/krimi/tatort/kommissare/team-berlin-rubin-karow-100.html

Alles über das neue Berliner Tatort Team gibt's hier: https://www.daserste.de/unterhaltung/krimi/tatort/kommissare/team-berlin-bonard-karow-102.html

Hier der Link zum Tatort: https://www.ardmediathek.de/tatort