Täter und Opfer gehören immer zusammen

Frankfurt am Main wird von einer Mordserie erschüttert. Ein türkischer Gemüsehändler, ein chinesischer Geschäftsmann und ein obdachloser Philosophieprofessor werden per Genickschuss hingerichtet. Was zunächst aussieht wie die Tat von Rechtsradikalen, lässt LKA-Ermittler Felix Murot zweifeln. Er kennt den dritten Toten persönlich - er war vor vielen Jahren Murots Professor. Deshalb hat er sofort dessen Familie in Verdacht. In Folge 6 von “Sonntag 20:15” sprechen die Hosts Visa Vie und Philipp Fleiter über die Nähe des Falls zu den NSU-Morden und klären mit der Coachin Sophie Mulla, welche Macht die “Familienaufstellung” in der Kriminalistik haben kann.

