Suizid oder doch Mord?! - Kriminalbiologe Mark Benecke über Geschichten, die Leichen erzählen

Gesprungen oder doch in den Tod gestoßen? Todesfälle, bei denen es sich sowohl um Suizid als auch um Mord handeln könnte, wie im Münsteraner Tatort "MagicMom" gibt es in echten Kriminalfällen auch immer wieder. Romy und Flo sprechen in dieser Folge mit dem Kriminalbiologen Mark Benecke über die Herausforderung, einen Suizid von einem Mord zu unterscheiden und darüber, warum er sich zur Klärung eines Falles sogar selbst mal in einen Baum gehängt hat!

Alles zum Tatort findet Ihr hier: https://www.daserste.de/unterhaltung/krimi/tatort/sendung/magicmom-100.html