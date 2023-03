Special mit Jan Josef Liefers aka Prof. Karl-Friedrich Boerne

per Mail teilen

Wie er damit umgeht, wenn er auf der Straße als "Prof. Boerne" angesprochen wird, das erzählt Jan Josef Liefers im Gespräch mit Romy. Seit über 20 Jahren verkörpert der Schauspieler den kauzigen und sehr sympathischen Rechtsmediziner im Münsteraner Tatort. Warum das Team Thiel und Boerne so gut funktioniert, verrät Liefers in diesem Special. Und ihr erfahrt, warum er trotz Schreinerlehre am Ende doch bei der Schauspielerei gelandet ist.

Hier gibt's alle Infos zum Team Münster: https://www.daserste.de/unterhaltung/krimi/tatort/kommissare/team-muenster-thiel-boerne-100.html