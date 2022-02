Sind Serienkiller traumatisierte Kinder? Und heiße Küsse in Dortmund

per Mail teilen

Achtung, Achtung! In dieser Folge "Sonntag 20:15" kommen die Tatort-Dortmund-Fans auf ihre Kosten. Wir haben exklusive Töne von Anna Schudt (Kommissarin Martina Bönisch), die Philipp Fleiter und Visa Vie Tränen in die Augen treiben. Außerdem klärt Prof. Dr. Sibylle Winter von der Charité Berlin darüber auf, wie man Kindheitstraumata diagnostiziert und ob eine traumatische Kindheit und die Charakterzüge von Serienmörder:innen zusammenhängen. An dieser Stelle sei euch auch geraten: Schaut den Dortmunder Tatort. Laut Philipp ist "Liebe mich" der beste Tatort aller Zeiten.

Hier gehts zum aktuellen Tatort: https://www.ardmediathek.de/tatort