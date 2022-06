Sexueller Missbrauch und korrekte Zeugenaussagen: Das Erinnerungsvermögen von Kindern

per Mail teilen

Unser effektives Erinnerungsvermögen setzt mit rund drei Jahren ein. Aber wie befragt man ein Kleinkind so, dass es nicht beeinflusst oder gar eingeschüchtert wird? Eine Polizeiuniform, eine Vernehmung und ein karger Raum sind alles Dinge, die die jungen Zeugen eher mundtot machen, als sie zu ermuntern, das Erlebte zu schildern. Wie das dennoch gelingen kann, weiß Eveline Viernickel - sie ist Traumatherapeutin für Kinder- und Jugendliche und befragt täglich Kinder zu grausamen Straftaten, die diese erlebt oder gesehen haben. Wie sie die Zeug:innen auf ihre Aussage bei der Polizei vorbereitet und welche Fälle sie in ihrer Karriere erlebt hat, berichtet sie Visa Vie und Philipp Fleiter in dieser Folge. Außerdem werfen die Hosts einen Blick auf ihre eigenen Erinnerungen aus der Kindheit und fragen sich: Habe ich das tatsächlich erlebt, oder spielt mir mein Gehirn einen Streich? Hört rein! Über diesen Fall sprechen wir im Podcast: https://www.swr.de/swraktuell/baden-wuerttemberg/tuebingen/ermittlungen-gegen-securitymitarbeiter-missbrauch-messstetten-ankunftszentrum-ukraine-fluechtlinge-100.html

