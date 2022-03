Selbstjustiz: Visa Vie und Philipp Fleiter sprechen über Töten aus Rache mit der Kriminalpsychologin Karoline Roshdi

Rache ist süß oder vielleicht auch nicht? Was geschieht mit der Psyche, wenn Menschen sich rächen, Ehrenmorde begehen oder dem Peiniger nachstellen? Und wieso bringt Rache meistens nicht die ersehnte Genugtuung? Darüber sprechen Visa Vie und Philipp Fleiter in dieser Folge "Sonntag 20:15" mit der Kriminalpsychologin Karoline Roshdi. Sie schätzt in Zusammenarbeit mit der Polizei potenzielle Gefährder ein und warnt so vor Racheakten und Ehrenmördern. Außerdem besprechen die Hosts den Züricher Tatort "Schattenkinder" und erörtern, wie Kommissarin Tessa Ott wohl zu ihrem Nachnamen kommt und wieso Tattoos im Augapfel für die zwei keine Option sind.