QAnon und Reptiloide im Tatort Münster

Ist Visa Vie eine Reptiloidin und was hat der Verfassungsschutz eigentlich im Tatort Münster verbockt? Darüber sprechen Philipp Fleiter und Visa Vie in der aktuellen Folge "Sonntag 20:15". Zu Gast ist die Autorin und Verschwörungymythos-Expertin Katharina Nocun. Sie erklärt wie wir mit Verschwörungsgläubigen reden können ohne zu streiten, was Sekten und Verschwörungsplattformen gemein haben und wer sich an der gefährlichen Fake News Szene finanziell bereichert.

Hier gehts zum Tatort: https://www.ardmediathek.de/tatort