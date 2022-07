Mord vergisst man nicht: Blackout und Schuld(un)fähigkeit

Mord verjährt in Deutschland nicht. Doch vergessen, das man gemordet hat? Dies behaupten erstaunlich viele Menschen, die auf der Anklagebank sitzen. Wie man herausfindet, ob ein Blackout wirklich stattgefunden hat und wie sich das "Vergessen" auf die Schuldfähigkeit auswirken kann, darüber sprechen Visa Vie und Philipp Fleiter in dieser Folge mit der Rechtspsychologin Renate Volbert. Außerdem reden sie über der Polizeiruf 110 aus Magdeburg, indem der Täter einen brutalen Mord gesteht, sich aber weder an die Tat noch an sein Motiv erinnert.

