Leichen als Dünger: Der Kriminalbiologe Mark Benecke erklärt, wie Körper verfaulen

Der bekanntest Kriminalbiologe der Welt, Mark Benecke ist in dieser Folge zu Gast. Visa Vie und Philipp Fleiter quetschen ihn darüber aus, welchen perfiden Mord er nicht mehr aus dem Kopf bekommt und was für Serientäter sich dem leidenschaftlichen Leichenfotografen schon anvertraut haben. Außerdem klären die drei True-Crime-Nerds die spannende Frage aus dem Kieler Tatort "Borowski und der Schatten des Mondes", ob eine Leiche einem Baum als Dünger dienen kann und so tatsächlich schneller verwest. Herausfinden wird dies nur, wer reinhört. Weiterführende Links zu Fällen, die wir in dieser Folge besprochen haben, findet ihr hier: Serientäter Luis Garavito http://benecke.com/pdf/serial_killer_bartsch_mark_benecke.pdf Das Regenschirmattentat auf Georgi Markow https://www.deutsches-spionagemuseum.de/2017/09/07/das-gift-attentat-auf-georgi-markow-vor-39-jahren

Und hier gehts zum Tatort: https://www.ardmediathek.de/tatort