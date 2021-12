Kriminalpsychologin Lydia Benecke über Gender-Klischees und Axtmörderinnen: Warum Frauen seltener morden als Männer

Das neue Bremen-Trio um Moormann, Andersen und Selb sucht den Mörder einer übel zugerichteten Leiche. Ein Arzt wurde am Hafenkai überfahren und totgeschlagen. Als Tatverdächtige kommen nur Frauen in Frage. Deshalb sprechen Visa Vie und Philipp Fleiter in der neuen Folge “Sonntag 20.15” mit der

Kriminalpsychologin Lydia Benecke über Mörder:innen Klischees und darüber, welche unterschiedlichen Beweggründe Frauen und Männer nennen, wenn sie morden. Und woran liegt es eigentlich, dass Frauen statistisch gesehen so selten zur Axt greifen? Ihr erfahrt es, wenn ihr reinhört.

Hier gehts zum Tatort "Und immer gewinnt die Nacht": https://www.ardmediathek.de/tatort/