K.O-Tropfen und Doppelgänger: Weihnachten im Hotel Atlantic mit Udo Lindenberg und Charlotte Lindholm

Die niedersächsische Urgestein-Kommissarin Charlotte Lindholm reist in diesem Weihnachtstatort-Spezial privat nach Hamburg. In der Hansestadt will sie ein Blind Date treffen. “Mr. James”, mit dem Sie im Hotel Atlantic verabredet ist, entpuppt sich nicht nur als frische Leiche, er betäubt seine Partner:innen auch mit K.O-Tropfen um sie gefügig zu machen. In der neuen Folge “Sonntag 20.15” sprechen Visa Vie und Philipp Fleiter mit Friederike Strack vom Verein LARA e.V. - eine Hilfsstelle für Frauen, die sexualisierte Gewalt erfahren haben. Sie diskutieren wie jede:r Einzelne sich vor Angriffen mit Betäubungsmitteln schützen kann und wo die Justiz hier an ihre Grenzen gerät.

Hier gehts zum Tatort: https://www.ardmediathek.de/tatort