Jede Sekunde zählt: Wenn ein Kind verschwindet

Jährlich werden in Deutschland etwa 100.000 Minderjährige als vermisst gemeldet. Wie reagiert die Polizei, wenn ein Kind vermisst wird? Darüber sprechen Visa Vie und Philipp Fleiter in dieser Folge mit Patricia Brämer von der Berliner Polizei. Seit über 40 Jahren arbeitet sie in der Direktion Keithstraße. Hier geht es um "Delikte am Menschen". Für den Podcast hat sie einen ihrer spannendsten Fälle mitgebracht: Die Suche nach dem 7-Jährigen Viktor S. (Name geändert). Am Beispiel des Bremer Tatort "Liebeswut", klären die Hosts welche Massnahmen die Polizei ergreift, wenn ein Kind verschwindet.

Hier geht's zum Fall über den Frau Brämer berichtet: https://www.morgenpost.de/berlin/article102218157/Siebenjaehriger-Junge-aus-Neukoelln-vermisst.html und hier gibt es weitere Infos zum Thema Kindesentzug: https://www.deutschlandfunkkultur.de/vermisste-kinder-zeit-ist-der-wichtigste-faktor-100.html

Und hier gehts zum Tatort: https://www.ardmediathek.de/tatort