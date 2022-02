Illegale Polizeiarbeit und Ermittlung gegen Verwandte

per Mail teilen

Die Leiche einer jungen Studentin wird am Engelbecken in Kreuzberg gefunden. Trotz eindeutiger Obduktion und DNA-Analyse bezweifeln die Eltern der Frau, dass die Leiche ihre Tochter ist. Letzter Kontakt der Toten: Der vorbestrafte Sohn einer Berliner Polizistin. Der dringende Tatverdacht kann aufgrund fehlender Anhaltspunkte nicht bestätigt werden. Von Beweismitteln, dass Dennis Ziegler ein “Fick aus dem Ruder gelaufen ist” und er Miki umgebracht hat, fehlt jede Spur. In dieser Folge von “Sonntag 20:15” sprechen Philipp Fleiter und Visa Vie mit Benjamin Jendro von der Polizeigewerkschaft und klären, inwiefern es tatsächlich möglich ist, dass Polizist:innen Beweismitteln verschwinden lassen um Angehörige zu schützen.

Hier gehts zum Tatort "Die Kalten und die Toten": https://www.ardmediathek.de/tatort