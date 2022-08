"Ich war kein Fernsehkind": Rick Okon aka Jan Pawlak im Special

Aufgewachsen ist er in einem Land, das es nicht mehr gibt, groß geworden in Hamburg. Rick Okon beehrt unsere Hosts Visa Vie und Philipp Fleiter in dieser letzten Folge vor der Sommerpause und versorgt sie mit großartigen Geschichten. Wir starten bei seinen Filmanfängen, machen einen Abstecher nach Schwedt in Brandenburg zu seiner Kindheit auf dem Fußballplatz und landen immer wieder bei Jan Pawlak, seiner Figur im Dortmunder Tatort. Rick Okon lüftet in dieser Folge außerdem das große Geheimnis um die Zukunft von Kollege Faber und verrät, wieso er unsere Moderatorin schon seit über 10 Jahren persönlich kennt. Wieso erinnert sich Lottie nicht an ihn? Das erfährt nur, wer reinhört. Eine erfrischende Sommerpause an alle Hörer:innen und viel Freude beim Hören.

Hier gibt es mehr Infos zum Tatort Team aus Dortmund: https://www.daserste.de/unterhaltung/krimi/tatort/kommissare/team-dortmund-faber-boenisch-pawlak-herzog100~_show-overviewBroadcasts.html