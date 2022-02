"Ich hasse True Crime" - Visa Vie interviewt in dieser Special-Folge ihre Lieblingskommissarin Liv Moormann alias Jasna Fritzi Bauer

Sie gehört zu den jüngsten in der Tatort-Familie: Jasna Fritzi Bauer ermittelt seit 2020 als Liv Moormann in Bremen.

Heute ist sie das Valentinsdate von Host Visa Vie. In dieser Special-Folge von"Sonntag 20:15" spricht Visa Vie mit Jasna Fritzi Bauer über ihren ersten Kontakt mit der Hansestadt Bremen, über die Hasenjagd in Chile und darüber, was das Besondere am Bremer Trio ist und worauf sich Fans in Zukunft noch freuen dürfen. Außerdem erzählt Jasna Fritzi Bauer, warum sie True Crime hasst und verrät wie ein perfekter Sonntag bei ihr aussieht.

Hier gehts zum Tatort Team aus Bremen: https://www.daserste.de/unterhaltung/krimi/tatort/kommissare/team-bremen-andersen-selb-moormann100.html