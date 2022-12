"Ich bin wie meine Figur, nur sympathischer": Almila Bagriacik über harte Castings und ihre Liebe zum Kieler Tatort

per Mail teilen

In der ersten Special-Folge dieser Staffel hat Romy Hausmann die Kieler Tatort Ermittlerin Almila Bagriacik zu Gast. Zu großer Bekanntheit ist die Berliner Schauspielerin u. a. durch die Serie "4 Blocks" gekommen oder auch durch den Film über Hatun Sürücü “Nur eine Frau”. Seit 2018 kennt man sie aber vor allem als Mila Sahin im Kieler Tatort. Mit Romy spricht sie darüber, warum sie gerne mal eine Platte aufnehmen würde, warum ihr Freund beim Filmschauen Pipi-Pausen-Verbot bekommt und was ihre Liebe zu ihrem Tatort Kollegen Axel Milberg ausmacht. Hört rein!

