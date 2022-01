Geldgier, Verlustängste & Jürgen Harksen: Solveig Gode erklärt die Methoden der Wirtschaftskriminellen

per Mail teilen

Ein Mann erscheint im Kommissariat in Dortmund und meldet einen Mord. Obwohl der indirekte Zeuge nichts mit dem Fall zu tun haben soll, verschwindet er spurlos. Die Ermittlungen führen Faber & Bönisch tief in die Wirtschaftsszene der Superreichen. Hier regiert die Angst, das Geld. Philipp Fleiter und Linn & Leon vom True Crime Podcast “Mord auf Ex” sprechen in dieser Folge mit der Wirtschaftskriminalitätsexpertin Solveig Gode über die Machenschaften der Anlageberater:innen. Außerdem ziehen sie Parallelen zum Fall des Betrügers Jürgen Harksen und sprechen mit Dietrich Liedelt darüber, wie er von Harksen um über 700.000 DM betrogen wurde.