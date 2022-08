Freddy Schenk aka Dietmar Bär: War früher alles besser im Tatort?

Sie teilen sich einen Wohnwagen am Set und wenn Dietmar Bär von seinem Kollegen Klaus J. Behrendt spricht, klingt es nicht nur so, als seien sie das "alte Ehepaar unter den Tatort-Teams", sondern sie sind es mittlerweile auch. Trotzdem, sagt der gebürtige Dortmunder, sind sie auch nach über 20 gemeinsamen Dienstjahren neugierig, weltoffen und top vorbereitet, wenn es ans Set des Kölner Tatort geht. In dieser Spezialausgabe sprechen Visa Vie und Philipp Fleiter mit dem Film-, Theater- und Hörbuchstar über Allüren beim Dreh, die "gute alte Zeit mit Kommissar Haferkamp" und über Dietmar Bärs neustes Lieblingsteam in der Welt des Tatort. Wer die Antwort wissen möchte, muss reinhören!

Mehr Infos zum Tatort Team aus Köln findet ihr hier: https://www.daserste.de/unterhaltung/krimi/tatort/kommissare/team-koeln-ballauf-schenk-100.html