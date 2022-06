Ermordet, entführt, untergetaucht: Warum Menschen spurlos verschwinden

Was bedeutet es für die Angehörigen, wenn ein geliebter Mensch plötzlich spurlos verschwindet, so wie im MDR Tatort "Das kalte Haus"?

Kinder, Freund:innen oder Ehepartner:innen: Jeden Tag verschwinden in Deutschland Menschen, manche Fälle bleiben für immer ein Rätsel. Warum verschwinden Menschen? Wie löst man Cold Cases, obwohl alle Hinweise längst abgegrast sind? Und wann steckt hinter dem Verschwinden ein Verbrechen? Darüber sprechen Philipp Fleiter und Visa Vie mit dem Autor und Journalisten Peter Jamin. Er recherchiert zu Vermisstenfällen in Deutschland. In seinem aktuellen Buch "Ohne jede Spur - Wahre Geschichten von vermissten Menschen" schildert er Kriminalfälle aus den letzten 30 Jahren. Die drei sprechen über das Schicksal eines jungen Familienvaters, der erst seine Frau als vermisst meldet und dann selber untertaucht.

