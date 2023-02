Echte Leichen in der Pathologie - Joe Bausch aka Gerichtsmediziner Joseph Roth über 25 Jahre Tatort

Schauspieler oder doch lieber Arzt? Joe Bausch musste sich nie für das eine oder andere entscheiden. Er war 30 Jahre lang Gefängnisarzt und ist seit 25 Jahren der Gerichtsmediziner Joseph Roth im Kölner Tatort. Was ihn an seiner Figur reizt, warum er von dem Bösen so fasziniert ist und welchen Mord er als Drehbuchautor erzählen würde, bespricht er in dieser Special-Folge mit Romy.

Den aktuellen Kölner Tatort mit Joe Bausch findet Ihr hier; https://www.daserste.de/unterhaltung/krimi/tatort/videos/schutzmassnahmen-video-100.html