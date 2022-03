Die Tricks der Geldwäscheszene mit Ex-Kriminalhauptkommissar Sebastian Fiedler

Juwelen, Edelmetalle, Pferde oder Kunst kaufen: Bargeldländer wie die BRD sind eine große Anlaufstelle in der Geldwäscheszene. Aber wie funktioniert eigentlich die Finanzierung von terroristischen Netzwerken mit Schwarzgeld und welche Rolle nehmen die "globalen Waschmaschinen" in Europa ein? Darüber sprechen Philipp Fleiter und Visa Vie in der neuen Folge "Sonntag 20:15" mit dem ehemaligen Kriminaloberkommissar und Geldwäscheexperten Sebastian Fiedler. Außerdem gibt es einen Glaubenskrieg zwischen den beiden Tatort-Nerds ob der Münchener Faschingstatort "Kehraus" großartig war oder gar nicht funktioniert hat. Wer's wissen will, hört rein.

Hier gehts zum aktuellenTatort: https://www.ardmediathek.de/tatort